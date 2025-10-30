🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match
Photo: © photonews
Dodi Lukebakio était en grande forme ce mercredi soir. Le Diable Rouge a inscrit son premier but sous les couleurs du Benfica.

Son équipe affrontait le CD Tondela en quarts de finale de la Coupe de la Ligue portugaise, une rencontre sur le papier largement à leur portée. L'ailier belge était titulaire sur le côté droit de l'attaque. Devant lui, l'ancien joueur de l’Union, Franjo Ivanovic, était positionné en numéro neuf.

C'est à la 83e minute que le joueur belge a inscrit son but. Après une superbe percée de Richard Ríos sur le côté gauche, Dodi Lukebakio a reçu un magnifique ballon. Il n’avait plus qu’à conclure dans un but à moitié vide.

Le Diable Rouge n’a également pas été loin de délivrer une passe décisive. Il a réalisé une magnifique dernière passe en talonnade pour Georgiy Sudakov, qui a conclu à la 49e, mais le but a été annulé en raison d’une position de hors-jeu.

Benfica s’est finalement imposé sur le score de 3-0 et file donc en demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Les autres buteurs sont Nicolás Otamendi, qui avait ouvert le score sur penalty à la 41e, et Vangélis Pavlídis, qui a scellé la victoire à la 90+5e.

Dodi Lukebakio, MOTM

Auteur d’une grande prestation, Dodi Lukebakio a reçu le trophée d’homme du match. Une performance qui devrait lui faire beaucoup de bien pour la suite de la saison. Ce samedi, les Lisboètes affronteront le Vitória de Guimarães en championnat à l’extérieur.

