"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

Photo: © photonews
En sa qualité de président des Francs Borains, Georges-Louis Bouchez n'a pas apprécié les événements de ces derniers mois quant à la reforme de la compétition. Il dénonce la mainmise du Club de Bruges.

Avec Lokeren et Seraing, les Francs Borains font partie des premiers clubs à s'être officiellement opposé en justice à la réforme du championnat, en particulier quant à la question du quota d'équipes U23 en D1B. Invité de Sacha Tavolieri dans l'émission En Off, il revient sur ce feuilleton, dénonçant au passage l'omnipotence du Club de Bruges dans le football belge.

"Le board de la Pro League n'est pas assez indépendant", commence-t-il directement. "Il y a deux attaques en justice contre le format de la compétition devant l'Autorité de la concurrence et le Tribunal Arbitral du Sport. Quand j'ai entendu la manière avec laquelle les juristes de la Pro League ont présenté la situation, c'était de la folie".

"Il ne l'ont pas présentée de manière objective, mais sous l'angle voulu par le Club de Bruges pour faire en sorte qu'on ne modifie pas les règles de la compétition avant une condamnation en justice. Mais condamnation il y aura, avec des indemnités", poursuit-il.

Le Club de Bruges trop influent ?

GLB ne comprend pas l'attitude des Blauw en Zwart : "Ce n'est pas intéressant pour le football belge qui, trop souvent, doit aller régler ses problèmes en justice. Je ne m'attaque pas spécifiquement au Club de Bruges. Je trouve simplement que la manière avec laquelle on gère aujourd'hui le championnat n'est pas adéquate, même pour le Club".

"Bruges pense que c'est dans son intérêt, mais ça ne l'est qu'à court terme. Parce que le championnat belge, ils s'en foutent. Mais qu'ils n'oublient jamais qu'ils ont leur ticket européen grâce au championnat. Le jour où on va commencer à perdre ces tickets européens, ce ne sera pas bon pour eux", conclut-il. Voilà qui promet des prochaines assemblées à nouveau agitées.

Francs Borains

