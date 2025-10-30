Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Blessé depuis août, Romelu Lukaku touche presque au but. L'attaquant belge s'envole à Naples ce soir pour continuer sa rééducation.

Romelu Lukaku s’approche doucement de son retour sur les terrains. Blessé à la cuisse depuis le mois d’août, l’attaquant belge travaille chaque jour pour retrouver la forme.

Ce jeudi, Lukaku va s’envoler pour Naples. Il terminera sa rééducation et commencera à s’entraîner plus intensément. D’après La Gazzetta dello Sport, il pourrait faire son grand retour à la mi-décembre si tout se passe bien.

Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les séances de musculation, de course et de soins en Belgique. Les médecins restent prudents, mais confiants. Ils ne veulent prendre aucun risque.

En attendant de rejouer, le Belge sera présent samedi pour assister au match entre Naples et Como.





Motivé et concentré, Lukaku veut revenir fort. À 32 ans, il sait qu’il doit bien gérer son corps pour rester au top. Le Diable Rouge veut retrouver son meilleur niveau pour arriver au sommet de sa forme pour la Coupe du monde 2026.