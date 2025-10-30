Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

Parti de l'Union Saint-Gilloise pour Cologne cet été, Alessio Castro-Montes vit un début d'aventure compliqué en Allemagne.

Cet été, Alessio Castro-Montes pensait franchir un cap. Après deux saisons à l’Union Saint-Gilloise, le Belge a choisi de rejoindre le FC Cologne, séduit par l’idée de découvrir la Bundesliga. Cologne a déboursé deux millions d’euros.

Moins de 30 minutes de jeu

À Cologne, le milieu de terrain peine à se faire une place. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 26 minutes, lors du match face à Wolfsburg. Pire encore, il n’a pas été retenu dans le groupe pour deux rencontres de championnat.

À l’Union, Castro-Montes avait tout d’un cadre. Sa régularité, sa technique et sa polyvalence en avaient fait un élément essentiel du collectif bruxellois. Certains fans allaient jusqu’à réclamer une place chez les Diables rouges.

Son départ avait été motivé par des raisons financières. L’ancien Gantois souhaitait une revalorisation salariale que l’Union n’était pas prête à lui offrir.

S’il veut rêver du Mondial 2026, Castro-Montes devra réagir vite. Même si 28 ans c’est jeune, le temps ne joue plus trop en sa faveur.