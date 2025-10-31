Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

Sur le point de retrouver la compétition avec Monaco, Paul Pogba s'est blessé à la cheville à l'entraînement. Sebastien Pocognoli ne pourra pas compter sur lui pour le moment.

Le retour de Paul Pogba devait être l’un des grands moments du week-end à Monaco. Après plus de deux ans sans jouer, le milieu français devait réapparaître sur la feuille de match face au Paris FC. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur belge de l’ASM, expliquait que le joueur "se sentait bien".

Le destin en a décidé autrement. La veille du match, Pogba s’est blessé à la cheville à l’entraînement. Une nouvelle tuile pour la pioche, il n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis le 23 septembre 2023.

Absent contre le Paris FC

"Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier. On attend encore les examens, mais il sera absent demain", a confirmé Pocognoli en conférence de presse. Un coup dur, tant pour le joueur que pour le club,.

Depuis plusieurs mois, Pogba suivait un programme particulier, mêlant travail physique, mental et séances techniques. Cette rechute freine son élan.

Le Français veut disputer la Coupe du monde 2026, il n'a pas pris sa retraîte internationale. Le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps n'est pas contre son retour s'il perfome en club.