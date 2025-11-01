Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Sébastien Pocognoli a vécu une soirée contrariante avec Monaco. Son équipe a dû rendre les armes contre le Paris FC.

En début de saison, c'était en raison de son intérêt avorté pour Promise David que le Paris FC était arrivé aux oreilles de Sébastien Pocognoli. Ce soir, c'est en tant qu'adversaire que Sébastien Pocognoli a fait face aux promus.

L'ancien entraîneur de l'Union a notamment titularisé Krépin Diatta (ex-Club de Bruges) en attaque. Mais la première mi-temps s'est avérée assez fermée, avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent (0,24 - 0,14 au niveau des expected goals).

Monaco se fait surprendre

Le deuxième acte a commencé de meilleure manière pour le spectateur neutre...moins pour les Monégasques. Le Paris FC a en effet rapidement ouvert le score via Moses Simon. L'ancien de La Gantoise n'avait pourtant plus marqué depuis deux mois.

L'ASM a alors poussé pour revenir dans le coup, en vain. Par ses trois arrêts, Kevin Trapp a conservé l'avantage des Parisiens jusqu'au bout : 0-1, score final.

Après les partages contre Angers et Monaco ainsi que les victoires contre Nantes et Toulouse, Sébastien Pocognoli concède donc sa première défaite depuis son arrivée sur le Rocher. Il s'agira de se reprendre en Ligue des Champions, à l'occasion du déplacement à Bodø/Glimt.