La classe de Sébastien Pocognoli, frustré par une décision arbitrale à Marseille : "On mérite mieux que ça"

Nouvelle rencontre frustrante pour l'AS Monaco, qui n'a pas démérité à Marseille. Les Monégasques se sont vus annuler deux buts en seconde période, dont un particulièrement discutable.

Sébastien Pocognoli et l’AS Monaco ont vécu une nouvelle rencontre frustrante ce dimanche. Les Monégasques se sont inclinés de justesse sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, 1-0, suite au seul et unique but de Mason Greenwood.

Monaco pensait pourtant avoir ouvert le score à deux reprises en seconde période. D’abord grâce au joli but de Lamine Camara, annulé pour une position de hors-jeu de Folarin Balogun au début de l’action. Balogun n’a pas touché le ballon, mais aurait influencé les défenseurs. Ensuite via Folarin Balogun lui-même, deux minutes avant le but de Greenwood, une nouvelle fois signalé en position de hors-jeu.

51' Le but de Lamine Camara face à l'OM est REFUSÉ pour une action de jeu de Folarin Balogun. ❌🇸🇳 pic.twitter.com/EanPZgJ8OC — Foot Mercato (@footmercato) December 14, 2025

Sébastien Pocognoli déçu mais mesuré

C’est surtout le premier but annulé aux Monégasques qui suscite l’incompréhension dans tout l’Hexagone. François Letexier a jugé illicite la position de Balogun, plusieurs secondes avant que la demi-volée de Camara ne franchisse la ligne de but. Sébastien Pocognoli était frustré, mais l’ancien entraîneur de l’Union n’a pas voulu accabler l’arbitre après la rencontre.

"Je suis déçu, car mes joueurs méritaient mieux. Ça coûte tellement d’énergie de venir presser ainsi à Marseille que c’est frustrant de ne pas être récompensé. Oui, je parle d’abord du jeu, car on parle chaque semaine des décisions arbitrales qui sont, aujourd’hui encore, contre nous", a-t-il déclaré au micro de Ligue 1 +.





"Je n’ai jamais pris la peine de parler de ces décisions, car on jouait des matchs moyens et je ne trouvais pas l’opportunité de défendre mon équipe. Je ne le ferai pas aujourd’hui non plus, parce que vous (les journalistes) êtes déjà occupés à le faire", a-t-il ajouté.

Sébastien Pocognoli est resté mesuré. Sur le site officiel de l’AS Monaco, la réaction est plus tranchée : "Le but de Camara a été refusé injustement. Sa demi-volée a été annulée pour un hors-jeu très discutable." L’intéressé a lui-même commenté l’action : "On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire, et on ne comprend pas." En attendant, Monaco stagne au classement et reste neuvième.