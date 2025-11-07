"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

Les Diables Rouges disputeront en novembre un double affrontement important face au Kazakhstan et au Liechtenstein. Cela se fera sans Romeo Lavia, puisque le milieu de terrain de Chelsea n'est actuellement pas en état de jouer. Le jeune talent belge continue ainsi d'être freiné par les blessures.

Il ne fait aucun doute que Roméo Lavia est l’un des plus grands talents belges. Le joueur de Chelsea, âgé de seulement 21 ans, avait déjà démontré ses qualités exceptionnelles à Southampton, ce qui lui avait valu un transfert vers Stamford Bridge. Mais il peine actuellement à s’imposer à Londres.

Roméo Lavia a déjà été gêné en début de saison par une blessure à la cheville, et cette semaine, il s’est à nouveau blessé. Lors du match de Ligue des champions face à Qarabag, il a dû quitter le terrain dès les premières minutes.

Enzo Maresca déplore la situation

L’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, n’a pas encore pu donner de précisions sur la gravité de la blessure : "Nous n’avons pour le moment aucune mise à jour concernant Roméo Lavia, il faut encore attendre quelques heures pour terminer tous les examens. Il ressent de la douleur, nous devons donc l’examiner."

"Nous avons essayé de limiter son temps de jeu, mais ça n’a pas suffi… C’est dommage", ajoute le coach italien. Roméo Lavia, tout comme les supporters belges, espère qu’il ne devra pas s’éloigner des terrains trop longtemps.

En attendant, Chelsea continue d’afficher des performances irrégulières. Malgré des investissements colossaux, les Londoniens ne sont que septièmes de Premier League. En Ligue des champions, ils occupent la douzième place de la phase de ligue, après un match nul 2-2 contre Qarabag.