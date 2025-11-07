"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

Dodi Lukebakio s'est confié au micro de Sudinfo. Le Diable Rouge est notamment revenu sur son faible temps de jeu récent en équipe nationale.

L'ailier espère plus de temps de jeu lors de la prochaine trêve : "J’espère avoir des minutes de jeu cette fois-ci. Ce n’est jamais agréable pour un joueur d’être appelé par le sélectionneur et de ne pas jouer une seule minute. J’ai envie de terminer sur une bonne note avant qu’on soit séparés jusqu’à la prochaine trêve internationale du mois de mars."

Jouer le Mondial est un rêve pour lui : "Je parle de la Ligue des champions comme d’un rêve, c’est pareil pour la Coupe du monde. C’est une compétition à laquelle tous les joueurs de football veulent prendre part au moins une fois dans leur vie."

"Sur le plan personnel, ce serait grand d’y être. C’est vrai que je n’étais pas loin d’en être au Qatar en 2022. Je ne pense plus à cela sauf quand on me pose des questions comme vous le faites à l’instant. Je me tourne toujours vers le prochain tournoi et je mets tout en œuvre pour y arriver", poursuit-il.

La concurrence en équipe nationale

Dodi Lukebakio est également revenu sur la concurrence avec les autres Diables Rouges sous les ordres de Rudi Garcia : "Je ne vais pas dire que cela ne se passe pas bien parce que je suis repris en équipe nationale, mais cela pourrait aller mieux si j’avais davantage de temps de jeu. La concurrence est grande pour les ailiers. C’est abusé qu’on ait autant de talent à ces postes-là. La Belgique est chanceuse d’avoir autant de ressources."

"Tant mieux pour nous parce que cela nous permet de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain", pointe-t-il. "De mon côté, je sais que je dois continuer à performer en club et bien m’entraîner quand je suis en équipe nationale. Si c’est le cas et que je reçois du temps de jeu de la part du sélectionneur, je vais devoir saisir ma chance. C’est le plus difficile, mais il faut y arriver."