L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine
Photo: Nicolas Darimont

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L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot de ce samedi soir est connu. Il s'agit de Klass Clerkx, de quoi ne pas ravir les supporters Sang et Marine. On vous explique pourquoi.

Lors de la 20e journée de championnat entre le RFC Liège et le Beerschot lors de la saison 2024-2025, le 4 février 2024, c'était le même arbitre, Klass Clerkx, qui était au sifflet de la même affiche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait pris des décisions arbitrales plus que discutables.

Charly Keita avait ouvert le score après seulement 40 secondes de jeu pour les Rats. Les Anversois se sont ensuite montrés plus dominants avant qu'un premier tournant du match n'apparaisse. Ryan Merlen avait reçu deux cartons jaunes (23e et 29e). Une exclusion plus que litigieuse.

Le gardien du Beerschot, Davor Matijas, aurait lui cependant dû être exclu quelques instants plus tard après un tacle violent sur Yannick Loemba. L'arbitre n'a cependant cette fois pas expulsé le joueur, estimant qu'il y avait une position de hors-jeu, alors qu'il n'en était pas du tout question, Loemba étant dans la partie de terrain des Liégeois. 

Un deuxième joueur du RFC Liège exclu

Le RFC Liège a lui ensuite vu un autre joueur se faire exclure juste après la pause. Abian Arslan a dû quitter la pelouse et laisser les Sang et Marine à neuf contre 11 pour un pied jugé trop haut. 


Le RFC Liège avait malgré tout réussi à égaliser via Benoît Bruggeman à la 55e minute de jeu. Mais les Anversois avaient ensuite repris le contrôle du match suite au second but de Charly Keita (78e). Un but discutable, Kevin Debaty ayant reçu le pied dans le visage. Sekou Diawara (87e) et D'Margio Wright-Phillips (90+5e) avaient ensuite enfoncé le clou (1-4). 

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