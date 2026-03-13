"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

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Après la victoire européenne face à Fribourg, le KRC Genk se projette déjà vers le derby contre STVV de ce dimanche. Dans le Limbourg, la tension monte, tandis que Bryan Heynen et Zakaria El Ouahdi affichent leurs ambitions.

Du côté de STVV, les regards étaient déjà tournés vers le déplacement chez le voisin dès lundi. À Genk, il fallait toutefois d’abord disputer une rencontre européenne face à Fribourg.

Les hommes de Nicky Hayen se sont finalement imposés 1-0 et peuvent désormais pleinement se concentrer sur le derby. "Pour nous, c’est le match le plus important de l’année", explique Zakaria El Ouahdi à notre micro. "Nous allons tout donner, pour nous-mêmes et pour les supporters."

Bryan Heynen et Zakaria El Ouahdi se projettent chacun à leur manière sur le derby face à STVV

Bryan Heynen se réjouit lui aussi de la venue du rival : "On sent que c’est un match particulier à Genk. Après la rencontre, on a encore vu à quel point les supporters tiennent à cette victoire. Le message est clair : la seule option, c’est de gagner."

À la question de savoir qui est favori, les réponses divergent. Le capitaine Heynen préfère tempérer. "Dans un derby, il n’y a jamais de favori", explique-t-il. "Par le passé, on a souvent vu que ce sont des matchs très engagés entre deux équipes qui veulent absolument l’emporter. Dimanche ne fera pas exception."

Lire aussi… "C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie
Pour Zakaria El Ouahdi, en revanche, le doute n’existe pas. "Nous sommes favoris, bien sûr. D’accord, ils font une bonne saison, mais nous jouons dans notre stade. Ici, c’est nous les patrons", conclut l'arrière droit.

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