35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

Les valeurs marchandes des joueurs de la Jupiler Pro League explosent. Avec la dernière mise à jour Transfermarkt, plusieurs d'entre eux atteignent des montants records.

Kos Karetsas est le nouveau leader si l’on examine de près les chiffres de Transfermarkt. Sa valeur a augmenté de pas moins de sept millions d’euros et il vaut désormais 35 millions d’euros.

Sa valeur était jusqu’ici de 28 millions d’euros, mais elle est donc passée à 35 millions d’euros. C’est un record pour lui et il occupe désormais la première place dans le championnat belge. Il s’agit aussi d’un record absolu dans l’histoire de la compétition.

Le Club de Bruges et Nathan De Cat se mettent aussi en évidence

Et il n’est pas le seul à battre des records. Le Club de Bruges impressionne également avec les valeurs marchandes de ses joueurs. Joel Ordonez vaut désormais 33 millions d’euros, lui aussi partait de 28 millions d’euros et a ainsi gagné cinq millions de valeur.

La possibilité qu’il soit vendu pour un montant encore plus élevé est tout à fait réaliste. Avec Stankovic (de 15 à 25 millions d’euros), Raphael Onyedika (de 20 à 23 millions d’euros), Carlos Forbs (de 15 à 18 millions d’euros) et Joaquin Seys (de 15 à 17 millions d’euros), le Club de Bruges se distingue également par la valeur de son effectif dans son ensemble.



Nathan De Cat est la plus forte progression à Anderlecht. Il est passé de 17 à 25 millions d’euros selon les nouveaux chiffres de Transfermarkt.