"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

Photo: © photonews

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany tentera d'enchaîner un 17e succès en 17 matchs cette saison. L'entraîneur belge a pris la parole en conférence de presse ce vendredi avant le prochain match de son équipe.

Les Bavarois se déplaceront du côté de la capitale allemande, à Berlin. Ils y affronteront l'équipe de l'Union Berlin, actuellement 10e du championnat. Un match piégeux qui pourrait mettre fin à leur série incroyable. Le coach belge semble cependant ne pas accorder une grande importance à cette série.

Il avance match après match : "Après chaque match, il faut immédiatement remettre notre compteur de victoires à zéro. Je dis ça parce que je l’ai vécu moi-même dans ma carrière, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur : tout tourne toujours autour du prochain match. Le match contre le PSG est déjà derrière nous. Je n’ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives. On doit tirer des leçons de chaque rencontre ; ce processus ne s’arrête jamais, qu’on gagne ou qu’on perde."

"Je veux qu’on reste constants. On a battu le PSG, maintenant on se déplace à l’Union et on essaiera d’y gagner aussi." Le coach belge sait à quel point il ne sert à rien de s’enflammer malgré les bons résultats. Ce n’est que le début de saison et rien n’est encore fait. Aucun titre ne se gagne en novembre, comme il l’avait récemment déclaré en conférence de presse. 

Un match piège

L’Union Berlin reste sur une seule défaite à domicile. Vincent Kompany sait que ce ne sera pas évident : "La solidité de l’Union à domicile saute aux yeux. C’est une équipe compacte, forte dans les duels, qui court beaucoup, avec beaucoup d’expérience, qui défend très bien les centres et qui met immédiatement la pression sur le porteur du ballon. C’est un peu comme Cologne. Ils ont des forces similaires collectivement, beaucoup de courage et une grande cohésion."

"Et puis, il y a leurs attaquants, qui marquent beaucoup de buts. Il y a une vraie dynamique de groupe, ils croient en eux, et c’est ce qui fait leur force", analyse Vincent Kompany. "De plus, comme ils avaient fait match nul contre nous l’an dernier, ils seront pleinement motivés. Ce sera un défi excitant, tout comme face au PSG. On doit s’y préparer mentalement."

Suis Union Berlin - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 15:30 (08/11).

