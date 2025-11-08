Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Le Bayern Munich est passé tout près de sa première défaite de la saison. Il reste invaincu, mais l'incroyable série de victoires de Vincent Kompany et ses hommes s'arrête toutefois sur la pelouse de l'Union Berlin.

Tout le monde savait que cela s'arrêterait un jour ou l'autre : après avoir enchaîné... 16 victoires depuis le début de la saison, soit le maximum possible toutes compétitions confondues, le Bayern Munich a enfin calé, ce samedi en fin d'après-midi, en déplacement à l'Union Berlin.

Quelques jours après leur superbe victoire contre le PSG, les Bavarois ont été tenus en échec par le 10e au classement, et sont même passés très proches d'une première défaite cette saison.

L'Union Berlin avait ouvert le score à la 27e minute, profitant d'une rare erreur de Manuel Neuer sur corner. Luis Diaz égalisait à la 38e minute, d'une incroyable action depuis le long de la ligne de but : un tacle pour récupérer une passe trop longue et une frappe dans un angle compliqué (1-1).

Quand Luis Diaz prend feu, ça donne ça 🤯🤯🤯



👉 Suivez la #PremierLeague et la Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga sur Play Sports FR 1 et 2, inclus dans votre Option VOOSPORT WORLD ou sur Proximus Pickx Sports pic.twitter.com/JiXU7nggNH — Play Sports FR (@playsports_FR) November 8, 2025

Stérile en possession, le Bayern Munich sera ensuite encore surpris en fin de rencontre, Danilo Doekhi s'offrant un doublé à la 82e minute. On se dit alors que non seulement le Rekordmeister ne l'emportera pas, mais qu'une défaite se profile même.

Il n'en sera rien, et sans surprise, c'est le serial buteur Harry Kane qui sauvera Kompany d'une première défaite cette saison. Un but dans les arrêts de jeu (90e+3, 2-2) qui confortera encore l'aura d'invincibilité du Bayern, à défaut d'étendre la série de victoires à 17.