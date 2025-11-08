Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Parti de la Juventus pour relancer sa carrière, Samuel Mbangula s'épanouit au Werder Brême. Décisif 6 fois en dix rencontres.

Sous Thiago Motta à la Juventus, Samuel Mbangula n’avait pas trop sa chance. Le Diablotin voyait les minutes défiler depuis le banc, frustré de ne pas pouvoir montrer ce qu’il valait. Cet été, il a fait le choix de partir pour jouer. Direction la Bundesliga, où le Werder Brême lui a ouvert les bras.

Le transfert, qui a coûté 10 millions d’euros, s’est accompagné d’un contrat jusqu’en 2030. Cette saison, Mbangula compte trois buts et trois passes décisives, preuve de sa belle adaptation. Loin de Turin et de la pression.

Le sauveur contre Wolfsburg

Samedi, lors de la dixième journée de Bundesliga, le Werder recevait Wolfsburg. Mbangula, sur le banc au coup d’envoi, est entré à la 65e minute. En face, quelques visages bien connus de Pro League : Mohamed Amoura et Andreas Skov Olsen.

Wolfsburg avait pris l’avantage grâce à Mattias Svanberg à la 28e minute. Jens Stage a égalisé à la 83e, avant que Mbangula, dans les arrêts de jeu, ne vienne offrir la victoire aux siens.

Le Werder Brême grimpe à la 7e place avec 15 points, Wolfsburg est 12e du classement. Si le Diablotin continue sur cette lancée, il pourrait taper à la porte des Diables Rouges.