Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Thibaut Courtois souffre d'une douleur à l'aine droite. Le gardien du Real Madrid passera des examens médicaux ce lundi avant de rejoindre les Diables Rouges mardi.

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a tenté d’apaiser les esprits après le match nul 0-0 contre le Rayo Vallecano, mais il est resté prudent sur Thibaut Courtois. "J’espère que ce n’est rien de grave", a-t-il déclaré. "Mais il faut quand même faire des examens."

Le Real ne veut prendre aucun risque et demande au sélectionneur Rudi Garcia ainsi qu’au staff médical des Diables Rouges de rester prudents avec leur gardien.

Le Real Madrid demande de ne prendre aucun risque

Dans les prochains jours, on saura si Courtois est apte à jouer samedi au Kazakhstan. Sa présence dépendra entièrement des résultats des examens médicaux.

Le gardien de 33 ans, éloigné des terrains plusieurs mois la saison dernière à cause d’une blessure grave au genou, veut éviter toute rechute.

Après la trêve internationale, un programme très chargé attend le Real Madrid, avec notamment des chocs face à Manchester City et Séville. Le club espère que Courtois reviendra de Belgique en pleine forme et bien reposé.