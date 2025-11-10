Edito Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

Thibaut Courtois sera donc indisponible pour les deux derniers matchs qualificatifs des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. Qui croit à la blessure du gardien du Real Madrid ? Pas grand monde, et ça n'a pas beaucoup d'importance.

Depuis son retour en sélection après un break pris suite à son conflit avec Domenico Tedesco, Thibaut Courtois a désormais déclaré forfait à trois reprises. La première fois était... dès la première trêve internationale, pour le barrage retour de Nations League face à l'Ukraine ; au vu de l'enjeu et alors que le match se jouait à Genk, on lui avait assez logiquement laissé le bénéfice du doute à l'époque, d'autant que Courtois était resté avec le groupe, un signe important. 

Sa blessure au dos pour le déplacement de juin dernier en Macédoine du Nord, pour le début des qualifications de la Coupe du Monde, avait déjà fait se hausser quelques sourcils. Quelques semaines plus tard, il allait visiblement beaucoup mieux, puisqu'il disputait la Coupe du Monde des Clubs comme si de rien n'était.

Personne ne croit au forfait de Thibaut Courtois 

Et comme par hasard, alors que la Belgique est qualifiée à 99% pour la Coupe du Monde 2026 et se rend cette semaine au Kazakhstan, à près de 7000km de Madrid, voilà que le désormais fameux "communiqué médical" du Real est tombé. De quoi rouler des yeux et soupirer. 



Soyons clairs : personne n'y croit ou presque, et Thibaut Courtois s'en fiche. Revenu à peu près comme si de rien n'était en sélection après l'affaire du brassard et son "clash" avec Tedesco, l'arrogant génie n'a jamais présenté de vraies excuses, parce qu'il estime n'en devoir à personne.

Et pourquoi l'aurait-il fait ? Il lui aura suffi de quelques très bons matchs, de résultats positifs et d'un Rudi Garcia parfait communiquant pour que le public belge scande à nouveau son nom. Tout est oublié. Loin de Courtois l'idée de venir en sélection "juste" pour soutenir le groupe ou fêter une qualification d'ores et déjà banale pour lui qui est de la partie depuis la Coupe du Monde 2014. Tout ce qui compte pour le n°1 des Diables est d'être là pour les grands tournois, et il y sera. 

Il y sera même en tant que titulaire et, son niveau au Real Madrid ne permet pas d'en douter, il sera encore une fois un élément crucial pour les Diables. Un bon résultat aux USA passera par une grande compétition du meilleur gardien du monde. Qu'il ne se déplace pas à Astana ne fera rien pour sa popularité, mais Thibaut Courtois s'en fiche : le concours de popularité, c'est peut-être le seul trophée qu'il ne gagnera jamais, que ce soit auprès de ses coéquipiers, de la presse ou même du public. Sauf s'il sort l'arrêt qu'il faut au MetLife, le 19 juillet prochain... 

