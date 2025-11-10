Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

La Gazzetta dello Sport n'a pas épargné Loïs Openda après un nouveau match sans but avec la Juventus.

L’ancien attaquant de Leipzig, recruté pour 44 millions d’euros, n’a plus marqué depuis sept mois, ni avec son club ni avec la sélection nationale. Son dernier but remonte au 11 avril. Selon La Gazzetta dello Sport, Lois Openda est devenu "le symbole de la crise offensive de la Juventus".

Ses chiffres font peur. Openda n’a disputé qu’un quart des minutes possibles et sa note moyenne dans la presse italienne n’est que de 5,56 sur 10. "Un rendement très faible pour un joueur acheté à ce prix", écrit le quotidien.

Openda a perdu confiance en lui

Le journal compare sa situation à celle de Jonathan David, auteur d’un but en 77 jours, mais précise que la disette de l’ancien Lensois est plus inquiétante. "Il a perdu sa confiance, son instinct de buteur", note La Gazzetta. "Un investissement coûteux sans aucun retour."

Cette mauvaise passe inquiète aussi les Diables Rouges. Le sélectionneur Rudi Garcia compte beaucoup sur Openda, mais l’attaquant est complètement perdu en ce moment. Sans rythme ni confiance, il pourrait sortir des plans du Mondial.

À Turin, on espère que Luciano Spalletti saura le relancer. Mais La Gazzetta est pessimiste. "Tant qu’il ne retrouvera pas l’audace de frapper, il restera invisible. Et ça pourrait coûter cher à la Juve comme à la Belgique."