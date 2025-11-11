"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

Le président du Bayern, Herbert Hainer, n'a pas manqué d'amibitions concernant l'entrâineur du club bavarois Vincent Kompany. Il lui voit un avenir radieux.

"Je crois qu’il est capable de marquer une ère comme l’ont fait Heynckes, Hitzfeld ou Guardiola", a-t-il déclaré selon Sky Sports.

Il se veut cependant plus prudent avec Julian Nagelsmann (actuel coach de l’Allemagne et ancien du Bayern) : "Il deviendra certainement un très bon entraîneur, mais il a encore besoin d’acquérir de l’expérience, il est encore très, très jeune."

Avant de laisser la porte ouverte pour un éventuel retour en Bavière : "Et il la prend actuellement avec l’équipe nationale. Peut-être qu’un jour, il reviendra au FC Bayern."

Une grande reconnaissance envers VIncent Kompany

Le président le sait, si les Bavarois font un aussi bon début de saison, c’est en grande partie grâce à l’entraîneur belge : "Je lui attribue la plus grande part du mérite."

Ce n’est pas la première fois qu’il se montre aussi élogieux envers Vincent Kompany. Récemment, il avait également déclaré ceci : "L’équipe prend du plaisir, ça se voit sur le terrain – mais aussi après les matchs. Il règne un incroyable esprit de cohésion. L’entraîneur en est responsable, et il fait un excellent travail – aussi bien sur le plan sportif qu’humain."

