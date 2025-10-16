Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"
Photo: © photonews
Suite au début de saison réussi du Bayern, le président du club bavarois, Herbert Hainer, a pris la parole à propos de Vincent Kompany. Il n'a pas manqué de saluer son travail.

Après dix matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, le bilan est le suivant pour le club allemand : dix succès, zéro nul, zéro défaite. C'est tout simplement un record pour une formation des cinq grands championnats européens.

Herbert Hainer est extrêmement satisfait du travail fourni par Vincent Kompany : "Il fait un travail incroyablement bon. Nous jouons un football très, très attrayant, nous marquons beaucoup de buts."

"L’équipe prend du plaisir, ça se voit sur le terrain – mais aussi après les matchs. Il règne un incroyable esprit de cohésion. L’entraîneur en est responsable, et il fait un excellent travail – aussi bien sur le plan sportif qu’humain", poursuit-il au micro de Sky Sport.

Un match important ce samedi

Le président a également évoqué le "Der Klassiker" de ce samedi : "Notre plus grande inquiétude pendant la trêve internationale est toujours que tout le monde revienne en bonne santé. Cette fois, il semble que tout le monde le soit. Si nous gagnons samedi, la situation paraîtra très, très bonne. Mais d’abord, il faut gagner le match. Il est encore trop tôt dans la saison pour parler du titre de champion. Nous sommes sur une série incroyablement positive, et nous voulons remporter notre onzième victoire consécutive samedi."

"Premier contre deuxième – les deux équipes ont très bien commencé la saison. Nous sommes tous extrêmement impatients de vivre ce match. Ce sera passionnant, et il faudra tout donner pour battre Dortmund", conclut-il.

Bayern Munich
Vincent Kompany

