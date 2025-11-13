Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Premier League est bel et bien diffusée en Corée du Nord. Cela a récemment fait surface sur les réseaux sociaux : oui, le pays dirigé par Kim Jong-un diffuse bien du football étranger... mais sous certaines conditions très strictes.

C'est le 13 janvier 2025, soit six mois après le début de la saison dernière, que la Corée du Nord a officiellement commencé à diffuser la saison de Premier League 2024-2025 selon le Guardian. KCTV, chaîne de télévision nord-coréenne, diffuse de manière assez fréquente du football.

En 2022, par exemple, le pays a diffusé tous les matchs... sauf ceux de leur ennemi juré, la Corée du Sud. Les Nord-Coréens sont beaucoup à apprécier le football semble-t-il, mais les images, que seule une certaine partie de la population peut voir, sont contrôlées très strictement.

Des matchs modifiés

Par exemple, les rencontres de Premier League sont diffusées avec jusqu'à 150 jours de retard. Les rencontres sont énormément coupées et modifiées. Des logos sont floutés, les graphismes remplacés de l’anglais par du coréen, les publicités sont masquées et le plus fou... un match de 90 minutes est réduit à une heure.

Le pays n’aurait d’ailleurs aucun droit de diffusion... Les matchs ne sont pas forcément diffusés dans l’ordre, ce qui empêche un suivi de l’évolution réelle dans la compétition.

En résumé, la Corée du Nord utilise ces matchs comme des moyens de divertir une partie de sa population, mais avec un contrôle total. Le régime choisit minutieusement ce que sa population va regarder.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

23:00
Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

22:30
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

22:00
Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

21:40
"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

21:20
L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

21:00
🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

20:00
La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

19:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

19:00
Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

18:30
Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

18:00
Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

17:30
Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

17:00
🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

16:30
Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
1
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3- Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved