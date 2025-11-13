Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

La Premier League est bel et bien diffusée en Corée du Nord. Cela a récemment fait surface sur les réseaux sociaux : oui, le pays dirigé par Kim Jong-un diffuse bien du football étranger... mais sous certaines conditions très strictes.

C'est le 13 janvier 2025, soit six mois après le début de la saison dernière, que la Corée du Nord a officiellement commencé à diffuser la saison de Premier League 2024-2025 selon le Guardian. KCTV, chaîne de télévision nord-coréenne, diffuse de manière assez fréquente du football.

En 2022, par exemple, le pays a diffusé tous les matchs... sauf ceux de leur ennemi juré, la Corée du Sud. Les Nord-Coréens sont beaucoup à apprécier le football semble-t-il, mais les images, que seule une certaine partie de la population peut voir, sont contrôlées très strictement.

Des matchs modifiés

Par exemple, les rencontres de Premier League sont diffusées avec jusqu'à 150 jours de retard. Les rencontres sont énormément coupées et modifiées. Des logos sont floutés, les graphismes remplacés de l’anglais par du coréen, les publicités sont masquées et le plus fou... un match de 90 minutes est réduit à une heure.

Le pays n’aurait d’ailleurs aucun droit de diffusion... Les matchs ne sont pas forcément diffusés dans l’ordre, ce qui empêche un suivi de l’évolution réelle dans la compétition.

En résumé, la Corée du Nord utilise ces matchs comme des moyens de divertir une partie de sa population, mais avec un contrôle total. Le régime choisit minutieusement ce que sa population va regarder.