"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

Le Bayern de Vincent Kompany continue de préparer l'avenir. Deux jeunes talents ont été officiellement prolongés ce jeudi après-midi.

Deniz Ofli (18 ans) et Junior Lambe (17 ans) ont prolongé leur contrat avec le club munichois. Chacun a signé pour la même durée : ils étendent leurs contrats jusqu'en 2028.

Les deux pépites font partie de l'équipe U19. Le premier cité évolue au poste de latéral gauche tandis que le second est un milieu défensif. Le Bayern évoque un investissement sur le long terme, et place une grande confiance envers les deux joueurs.

Les mots de Markus Weinzierl

Markus Weinzierl, directeur sportif du FC Bayern Campus, se montre enthousiaste : "Avec Deniz et Allen, nous avons sécurisé sur le long terme deux joueurs dont nous sommes satisfaits du développement."

"Nous croyons en leur potentiel et nous sommes ravis qu’ils souhaitent franchir avec nous les prochaines étapes vers le football professionnel," conclut-il.

"Né à Munich, Ofli joue pour les équipes de jeunes du FC Bayern depuis 2019 et a récemment porté régulièrement le brassard de capitaine avec les U19. Il compte 13 apparitions cette saison (1 but) avec les sélections de jeunes turques. Son coéquipier Lambe est arrivé à l’été 2023 du centre de formation du Karlsruher SC et totalise onze matches officiels depuis le début de la saison," précise le club allemand dans son communiqué.