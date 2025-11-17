Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Alphonso Davies se remet tout doucement d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Il était de retour à l'entraînement collectif du Bayern ce lundi.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour Vincent Kompany et le club allemand. Cela prouve que les choses évoluent positivement concernant le Canadien.

L'arrière gauche du Bayern est absent depuis le 23 mars dernier. Alors que le Canada affrontait les États-Unis en Ligue des Nations de la Concacaf, le joueur s'était blessé.

En ce premier jour de la semaine, Alphonso Davies a pris part à une trentaine de minutes de séance collective avant de s'entraîner individuellement durant le même temps selon le Bild. La trêve étant toujours en cours, le Canadien était accompagné de jeunes talents du Bayern ainsi que des joueurs non internationaux.

Un retour en janvier ?

La date de retour exacte d'Alphonso Davies n'est pas encore connue. C'est cependant bien en début d'année prochaine qu'il devra faire son retour.





"J’espérais qu’il soit de retour au début janvier, mais de la façon dont les choses vont, ça pourrait être avant ça," précisait récemment Vincent Kompany en conférence de presse.