Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 605

Alphonso Davies se remet tout doucement d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Il était de retour à l'entraînement collectif du Bayern ce lundi.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour Vincent Kompany et le club allemand. Cela prouve que les choses évoluent positivement concernant le Canadien.

L'arrière gauche du Bayern est absent depuis le 23 mars dernier. Alors que le Canada affrontait les États-Unis en Ligue des Nations de la Concacaf, le joueur s'était blessé.

En ce premier jour de la semaine, Alphonso Davies a pris part à une trentaine de minutes de séance collective avant de s'entraîner individuellement durant le même temps selon le Bild. La trêve étant toujours en cours, le Canadien était accompagné de jeunes talents du Bayern ainsi que des joueurs non internationaux. 

Un retour en janvier ? 

La date de retour exacte d'Alphonso Davies n'est pas encore connue. C'est cependant bien en début d'année prochaine qu'il devra faire son retour.

"J’espérais qu’il soit de retour au début janvier, mais de la façon dont les choses vont, ça pourrait être avant ça," précisait récemment Vincent Kompany en conférence de presse.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Alphonso Davies
Vincent Kompany

Plus de news

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
2
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 11
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 21/11 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 22/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 22/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Augsburg FC Augsburg 22/11 Hambourg Hambourg
Bayern Munich Bayern Munich 22/11 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FC Cologne 1. FC Cologne 22/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 23/11 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/11 Union Berlin Union Berlin
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved