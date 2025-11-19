Conte pourrait le retrouver plus tôt que prévu : Naples fixe une date pour le retour de Romelu Lukaku

Conte pourrait le retrouver plus tôt que prévu : Naples fixe une date pour le retour de Romelu Lukaku
Photo: © photonews
Romelu Lukaku progresse bien dans sa revalidation à Naples. Il semble même vouloir faire son retour plus tôt que prévu.

Depuis la grave blessure de Romelu Lukaku à la cuisse gauche lors d'un match amical contre l'Olympiakos le 14 août, de l'eau a coulé sous les ponts au Napoli. On a d'abord estimé qu'il ne rejouerait pas en 2025. Puis, les médias italiens ont parlé d'un potentiel retour à la mi-décembre si tout allait bien.

En Campanie, l'impatience règne : avec ses 10 buts et 14 assists en Serie A la saison passée, Big Rom a joué un rôle clé dans le Scudetto. Mais les supporters n'ont pas encore eu le droit au célèbre duo avec Kevin De Bruyne.

Pire, KDB s'est à son tour gravement blessé et le management d'Antonio Conte apparaît de moins en moins adapté à son groupe. Mais les Tifosi pourraient se réconforter avec le retour encore un peu plus précoce que prévu de Lukaku.

En action à la fin du mois ?

Le Corriere dello Sport en fait sa une : Naples espère que son buteur sera de retour pour le match du 30 novembre contre l'AS Roma. Une rencontre spéciale à plus d'un titre : la Roma est coleader du classement en compagnie de l'Inter et est l'ancienne équipe du Diable Rouge.

Si Lukaku n'était pas encore tout à fait prêt, la rencontre de Coupe contre Cagliari serait envisagée. Antonio Conte espère en tout cas pouvoir inclure son attaquant fétiche sur la liste européenne, le Napoli déplorant déjà les blessures de Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo et Frank Anguissa. Attention tout de même à la rechute en cas de retour précipité : c'est qu'il y a une Coupe du Monde en fin de saison.

