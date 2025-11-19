"Il m'a appelé personnellement, mais..." : quand Vincent Kompany essuie un refus de dernière minute

"Il m'a appelé personnellement, mais..." : quand Vincent Kompany essuie un refus de dernière minute
Le Bayern Munich est dans une forme éblouissante depuis le début de saison. En fin de mercato, Vincent Kompany a pourtant tenté un transfert marquant.

Avec des joueurs comme Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry (et même Jamal Musiala malgré sa blessure), Vincent Kompany dispose de la qualité individuelle nécessaire pour pratiquer le jeu offensif et exigeant qui est le sien. On apprend qu'en fin de mercato estival, les Bavarois ont également tenté le coup pour Antony.

L'ailier brésilien a mangé son pain noir du côté de Manchester United (après un transfert à 95 millions en provenance de l'Ajax), mais a complètement retrouvé confiance lors de son prêt au Betis Séville. Les Andalous l'ont transféré définitivement cet été malgré l'intérêt de dernière minute du Bayern.

Le joueur se souvient de cette dernière journée particulièrement indécise au micro de Globo : "Le mercato a fermé ses portes le lendemain. C'était vraiment le dernier jour où nous négociions avec le Betis, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel du Bayern".

Kompany insiste

"Je vais vous le dire franchement : ça m'a vraiment fait beaucoup hésiter. On parle d'un club immense, le Bayern Munich ; Vincent Kompany, avec son expérience impressionnante, m'a appelé personnellement.  On a discuté, il a été incroyablement poli, il m'a dit qu'il avait toujours été un grand fan de mon jeu – et il était environ 23h", poursuit Antony.

Mais sa décision était prise : "J'avais tout convenu avec le Betis, je leur avais donné ma parole. Tout était décidé, je ne pouvais pas faire ça à moi-même ni au club. C'était aussi une décision familiale. Je suis vraiment heureux ici, je me sens soutenu par tous ceux qui m'ont accueilli".

