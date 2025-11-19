Oublié en Belgique, Hannes Delcroix vit le rêve avec Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026

Superbe histoire pour Hannes Delcroix. L'ex-Diable Rouge a changé de nationalité sportive cette année, décidant de représenter son pays natal, Haïti... et ne regrette certainement pas.

Alors que le sujet des binationaux divise en Belgique ces dernières années, voilà une belle histoire qui ne peut que mettre tout le monde d'accord : celle de Hannes Delcroix. À 26 ans, l'ancien défenseur central du RSC Anderlecht paraissait à des années lumière de disputer la Coupe du Monde 2026.

Du moins... en tant que Diable Rouge. Delcroix, capé une fois en 2020 sous Roberto Martinez, a perdu le fil de sa carrière suite à un transfert à Burnley en 2023 et des saisons quasi-blanches. Cette saison encore, il doit se contenter de l'équipe B des Clarets en Championship.

Delcroix ira bien à la Coupe du Monde

Mais Hannes Delcroix est né à Petite-Rivière de l'Artibonite, à Haïti, et pouvait techniquement être appelé dès cette année par les Grenadiers, qui ne se sont pas privés. D'international belge, Delcroix est devenu international haïtien, avec succès.

Prouvant que malgré son manque de temps de jeu au haut niveau, il était toujours capable de faire le job, Hannes Delcroix a disputé 3 matchs pour Haïti. Non seulement la petite nation des Caraïbes n'a pas perdu un seul match depuis, mais Delcroix n'a même pas encaissé un seul but.





Mieux : en battant le Nicaragua la nuit passée, Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1974. Hannes Delcroix, qu'on peut voir célébrant cette qualification comme s'il avait toujours fait partie du vestiaire haïtien, sera donc bel et bien au rendez-vous : et s'il croisait la Belgique ?