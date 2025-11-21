🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

En plus d'être un entraîneur doué sur le plan tactique, Vincent Kompany s'implique pleinement dans les entraînements de son équipe.

Dans une vidéo partagée par le Bayern sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l’ancien Diable Rouge participer à sa propre séance avec ses joueurs. Une implication qui plaît en Bavière !

Il a visiblement participé à un exercice de possession. Il était d’ailleurs frustré après avoir loupé le ballon en tentant de le conserver, ce qui montre vraiment son implication.

Tous les entraîneurs ne prennent pas part aux séances, ballon au pied, avec leurs joueurs. Ce que fait Vincent Kompany permet de créer une proximité supplémentaire avec ses hommes. Et il ne fait pas cela simplement pour se montrer, il se donne comme s’il devait encore montrer ce dont il est capable.

Der Coach kennt nur 100%. 🔥🤯 pic.twitter.com/QTViU5xhLA — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2025

"Il défend toujours comme s'il se battait pour une place de titulaire", "Il ne peut pas s'en empêcher. Et je peux encore… haha Le meilleur coach", s'exclament notamment plusieurs internautes.

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany recevra Fribourg pour le compte de la onzième journée de championnat. Après leur nul à Berlin, les Bavarois espèrent bien renouer avec la victoire face à l’actuel 10e de Bundesliga.