🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En plus d'être un entraîneur doué sur le plan tactique, Vincent Kompany s'implique pleinement dans les entraînements de son équipe.

Dans une vidéo partagée par le Bayern sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l’ancien Diable Rouge participer à sa propre séance avec ses joueurs. Une implication qui plaît en Bavière !

Il a visiblement participé à un exercice de possession. Il était d’ailleurs frustré après avoir loupé le ballon en tentant de le conserver, ce qui montre vraiment son implication.

Tous les entraîneurs ne prennent pas part aux séances, ballon au pied, avec leurs joueurs. Ce que fait Vincent Kompany permet de créer une proximité supplémentaire avec ses hommes. Et il ne fait pas cela simplement pour se montrer, il se donne comme s’il devait encore montrer ce dont il est capable.

Lire aussi… "La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern"Il défend toujours comme s’il se battait pour une place de titulaire", "Il ne peut pas s’en empêcher. Et je peux encore… haha Le meilleur coach", s’exclament notamment plusieurs internautes.

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany recevra Fribourg pour le compte de la onzième journée de championnat. Après leur nul à Berlin, les Bavarois espèrent bien renouer avec la victoire face à l’actuel 10e de Bundesliga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - Freiburg en live sur Walfoot.be à partir de 15:30 (22/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Freiburg
Vincent Kompany

Plus de news

"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

10:30
Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

22:30
Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

12:20
"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

12:00
Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement Analyse

Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement

11:40
Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

10:45
📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

11:00
"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

10:00
Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

09:30
Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

09:00
Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

08:30
"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

08:00
Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

07:40
"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

07:20
33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ? Analyse

33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ?

07:00
Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

06:30
Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

06:00
Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

23:00
Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

22:00
Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

21:40
Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

21:20
"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

21:00
Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

20:30
Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

20:00
Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

19:30
Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

19:00
Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

18:30
1
Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

18:00
Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

17:30
De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

17:00
Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

16:30
Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

16:00
Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

15:30
La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 11
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 20:30 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 22/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 22/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Augsburg FC Augsburg 22/11 Hambourg Hambourg
Bayern Munich Bayern Munich 22/11 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FC Cologne 1. FC Cologne 22/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 23/11 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/11 Union Berlin Union Berlin
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved