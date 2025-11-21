Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea

Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea
Photo: © photonews

Alors que les joueurs se blessent la plupart du temps sur le terrain, Cole Palmer, lui, a subi une blessure... en restant à la maison. Le joueur s'est fracturé un orteil.

L’Anglais, victime de problèmes à l’aine, espérait revenir après la trêve internationale. Il avait entamé la saison par un match contre Crystal Palace mi-août, avant de manquer de nouveau deux matchs de Premier League et de revenir. Mais après deux rencontres de championnat et un match de Ligue des Champions face au Bayern, il avait encore rechuté et était retourné à l’infirmerie.

Depuis le 20 septembre, il n’est donc plus apparu avec les Blues. Son retour semblait être pour bientôt, mais cette fracture à l’orteil va le contraindre à rester encore sur la touche. 

Les mots de son entraîneur

"Cole Palmer a un orteil fracturé suite à un accident domestique. Il est probablement indisponible pour Burnley… Barcelone ou Arsenal, c’est certain. Il a un orteil fracturé… Cole était presque revenu de sa blessure à l’aine, mais maintenant il a ce petit problème," explique son entraîneur Enzo Maresca en conférence de presse.

Cela voudrait dire qu’il pourrait être absent au moins jusqu’à début décembre. Il pourrait éventuellement faire son retour lors d’un match contre Leeds le mercredi 3 décembre.

Nouveau coup dur pour Cole Palmer, qui devra passer cette épreuve difficile également sur le plan mental. Le Diable Rouge Roméo Lavia est, lui, visiblement toujours à l’infirmerie.

