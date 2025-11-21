Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

Le Bayern veut prolonger Dayot Upamecano, qui est actuellement au cœur de rumeurs de départ. Le club allemand va accélérer les négociations.

Les journalistes chez Kicker, Georg Holzner et Frank Linkesch, révèlent que les dirigeants de l'équipe bavaroise se montrent prudemment optimistes en ce qui concerne la conclusion d'un accord. Le joueur lui-même envisagerait toujours bel et bien de prolonger.

Le défenseur avait déclaré ceci au micro de L'Équipe récemment : "Mon agent s’occupe de mon avenir. Nous prendrons la bonne décision. Je suis bien conseillé. Je reste concentré sur cette saison et sur mes objectifs avec le club et l’équipe nationale. Je ne pense pas à ça." Une déclaration qui ne ferme aucune porte.

Le joueur est prêt à prolonger, mais cela dépendra surtout des conditions du nouvel accord. Le salaire ainsi que la prime à la signature sont un facteur important pour lui.

Les Bavarois ont autorisé le joueur à discuter officiellement avec d’autres équipes à partir de janvier. Ils aimeraient donc régler ce deal avant qu’il ne trouve une porte de sortie.

Sous contrat jusqu'en fin de saison

Son contrat avec le Bayern expirera le 30 juin 2026. Il lui reste donc moins d'un an de contrat en terre allemande. Les choses pourraient bientôt évoluer pour le Français. Cette prolongation ravirait évidemment Vincent Kompany, qui le considère comme un cadre de l'équipe.