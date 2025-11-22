Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

La Premier League a approuvé ce vendredi un nouveau règlement financier, qui sera introduit dès la saison prochaine. Ces mesures ressemblent fortement aux règles du Fair-Play financier appliquées par l'UEFA pour les compétitions européennes.

Les clubs qui participent à une compétition européenne pourront consacrer au maximum 70 % de leur chiffre d’affaires aux salaires et aux indemnités de transfert des joueurs et des entraîneurs. En cas d’infraction, ils risquent des amendes ou, dans les cas extrêmes, une exclusion. La règle entrera pleinement en vigueur à partir de la saison 2026/27, mais elle était déjà appliquée en arrière-plan ces deux dernières années.

Par ailleurs, une règle plus large s’appliquera à tous les clubs de Premier League : ils ne pourront consacrer que 85 % de leurs revenus aux salaires, aux transferts et aux commissions d’agents, avec une dérogation de trente pour cent sur une période de trois ans. Cette mesure remplace l’actuelle règle PSR, qui limitait les pertes à 105 millions de livres sur trois saisons.

Un contrôle financier renforcé pour les clubs de Premier League

La Premier League va également renforcer la surveillance de la gestion budgétaire. Les clubs devront disposer de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses prévues comme imprévues. De plus, la santé financière à long terme sera évaluée sur la base du fonds de roulement, de la liquidité et des capitaux propres.

Une proposition visant à instaurer un plafond salarial, qui aurait limité les dépenses en salaires et en transferts à 500 % des revenus télévisuels et des primes, n’a pas été adoptée. Les joueurs et les agents avaient menacé de prendre des mesures juridiques, ce qui a bloqué le projet.

Ces nouvelles règles visent à garantir une plus grande stabilité financière et une transparence accrue au sein de la Premier League, tout en assurant que les clubs continuent d’opérer de manière responsable au niveau européen.