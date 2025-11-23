Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Real Madrid joue en ce moment à Elche. Avec un certain Thibaut Courtois comme capitaine pour la première fois.

Récemment, Thibaut Courtois a dépassé le cap des 300 matchs pour le Real Madrid et a également hérité du brassard en fin de match pour la première fois à l'occasion du déplacement au Kairat Alamaty en début de saison.

Mais ce soir, le gardien limbourgeois était capitaine dès le début de la rencontre à Elche, une grande première pour lui. Même si cela s'explique par la blessure de Dani Carvajal et la présence sur le banc de Federico Valverde, cela reste un immense d'honneur que de pouvoir compter un joueur belge comme capitaine dans un club de cette envergure.

Toujours décisif

Et comme l'on pouvait s'y attendre, le brassard n'a pas déstabilisé le Diable Rouge, que du contraire. En première mi-temps, il a sorti les trois tirs cadrés auxquels il a fait face, avec deux arrêts particulièrement remarquables.

De quoi permettre au Real de revenir au vestiaire sur le score de 0-0. Malheureusement pour lui, Elche a ouvert le score en début de deuxième mi-temps, Aleix Feibas devançant la sortie de Courtois dans l'euphorie générale.

Pour les hommes de Xabi Alonso, le défi est désormais de marquer : les Madrilènes restaient déjà sur deux matchs sans trouver le chemin des filets avant la trêve. En cas de défaite, il n'y aurait plus le moindre point d'avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Elche CF
Thibaut Courtois

Plus de news

Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

23:00
"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

22:40
Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

21:40
1
🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

22:00
Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

21:19
"Encore aujourd'hui, je ne comprends pas" : Ricardo Sa Pinto balance sur le gobelet reçu à Anderlecht

"Encore aujourd'hui, je ne comprends pas" : Ricardo Sa Pinto balance sur le gobelet reçu à Anderlecht

21:00
Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

20:26
Un ancien espoir d'Anderlecht et du foot belge rêve du Congo : "C'est mon pays"

Un ancien espoir d'Anderlecht et du foot belge rêve du Congo : "C'est mon pays"

20:40
2
La lutte pour le maintien fait des ravages : un entraîneur viré avant même la fin du weekend

La lutte pour le maintien fait des ravages : un entraîneur viré avant même la fin du weekend

19:54
🎥 Quelle réponse après les critiques chez les Diables ! Le tout premier but d'Arthur Theate avec Francfort

🎥 Quelle réponse après les critiques chez les Diables ! Le tout premier but d'Arthur Theate avec Francfort

19:40
La folie de la Serie A, encore au-dessus de celle du Standard ? "Tu ne peux plus sortir dans la rue"

La folie de la Serie A, encore au-dessus de celle du Standard ? "Tu ne peux plus sortir dans la rue"

19:20
Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

18:40
1
🎥 Plus inspiré qu'à Sclessin et Astana : le magnifique but de Leandro Trossard dans le derby londonien

🎥 Plus inspiré qu'à Sclessin et Astana : le magnifique but de Leandro Trossard dans le derby londonien

19:00
L'Olympic puni par le Beerschot, Léandro Rousseau et Stef Peeters plombent le RWDM

L'Olympic puni par le Beerschot, Léandro Rousseau et Stef Peeters plombent le RWDM

18:20
Ce n'est pas un exercice ! Dender remporte sa première victoire de la saison et relance le bas de classement

Ce n'est pas un exercice ! Dender remporte sa première victoire de la saison et relance le bas de classement

18:03
Son cas divise le football français : un ancien du Standard visé par une enquête pénale

Son cas divise le football français : un ancien du Standard visé par une enquête pénale

17:30
Le Standard devait faire mieux, mais admet : "Il faut aussi féliciter Zulte pour sa défense" Interview

Le Standard devait faire mieux, mais admet : "Il faut aussi féliciter Zulte pour sa défense"

16:40
Paolino Bertaccini fait couler José Riga et Stockay, Virton en force au Crossing : les résumés de D1 ACFF

Paolino Bertaccini fait couler José Riga et Stockay, Virton en force au Crossing : les résumés de D1 ACFF

17:00
Loin d'Anderlecht, Kasper Dolberg marque enfin mais traîne son spleen : "Oui, je me sens responsable"

Loin d'Anderlecht, Kasper Dolberg marque enfin mais traîne son spleen : "Oui, je me sens responsable"

16:20
Anderlecht devra-t-il se résoudre au départ de son capitaine ? "C'est son choix et je peux le comprendre"

Anderlecht devra-t-il se résoudre au départ de son capitaine ? "C'est son choix et je peux le comprendre"

16:00
Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk

Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à Genk

15:23
Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

15:40
Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)

14:47
Après les Diables à Sclessin, la Pro League : la présence remarquée de Kevin De Bruyne

Après les Diables à Sclessin, la Pro League : la présence remarquée de Kevin De Bruyne

15:00
L'Union prête pour Galatasaray ? David Hubert ne se voile pas la face après la victoire contre le Cercle Analyse

L'Union prête pour Galatasaray ? David Hubert ne se voile pas la face après la victoire contre le Cercle

14:30
"Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrière

"Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrière

14:00
Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"

Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"

13:30
Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

13:00
🎥 Un nouveau scandale ? La VAR sème la confusion à Westerlo contre la Gantoise

🎥 Un nouveau scandale ? La VAR sème la confusion à Westerlo contre la Gantoise

12:30
"Felice Mazzu a ce don de fédérer un groupe"... et c'est ce qui inquiète certains

"Felice Mazzu a ce don de fédérer un groupe"... et c'est ce qui inquiète certains

12:00
Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"

Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"

11:30
La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

11:00
"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

10:30
Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

10:00
"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

09:30
2
Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

09:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 13
Valencia CF Valencia CF 1-0 Levante Levante
Alaves Alaves 0-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Barcelone FC Barcelone 4-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 1-3 Real Sociedad Real Sociedad
Villarreal Villarreal 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 1-1 Girona FC Girona FC
Getafe Getafe 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 2-2 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 24/11 Séville Séville
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved