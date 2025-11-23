Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

Le Real Madrid joue en ce moment à Elche. Avec un certain Thibaut Courtois comme capitaine pour la première fois.

Récemment, Thibaut Courtois a dépassé le cap des 300 matchs pour le Real Madrid et a également hérité du brassard en fin de match pour la première fois à l'occasion du déplacement au Kairat Alamaty en début de saison.

Mais ce soir, le gardien limbourgeois était capitaine dès le début de la rencontre à Elche, une grande première pour lui. Même si cela s'explique par la blessure de Dani Carvajal et la présence sur le banc de Federico Valverde, cela reste un immense d'honneur que de pouvoir compter un joueur belge comme capitaine dans un club de cette envergure.

Toujours décisif

Et comme l'on pouvait s'y attendre, le brassard n'a pas déstabilisé le Diable Rouge, que du contraire. En première mi-temps, il a sorti les trois tirs cadrés auxquels il a fait face, avec deux arrêts particulièrement remarquables.

Thibaut Courtois SAUVE le Real Madrid pour le moment avec 2 beaux arrêts ! 🧤🇧🇪



Toujours 0-0 entre Elche et le Real Madrid. 🤝



🎥 (@LaLiga) pic.twitter.com/eeSWXMJMw7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 23, 2025

De quoi permettre au Real de revenir au vestiaire sur le score de 0-0. Malheureusement pour lui, Elche a ouvert le score en début de deuxième mi-temps, Aleix Feibas devançant la sortie de Courtois dans l'euphorie générale.

No tiene sentido alguno la personalidad del Elche.



El gol de Aleix Febas, con la pared de Germán Varela, merece estar expuesta en el Louvre.pic.twitter.com/j43M1GH8Ls — Diego Otero (@diegootero22_) November 23, 2025

Pour les hommes de Xabi Alonso, le défi est désormais de marquer : les Madrilènes restaient déjà sur deux matchs sans trouver le chemin des filets avant la trêve. En cas de défaite, il n'y aurait plus le moindre point d'avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga.