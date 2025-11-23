Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco

Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco
Photo: © photonews

Les débuts de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ne se passent pas comme prévu. Avec un bilan de 6/21, l'ex-coach de l'USG fait moins bien que ses prédécesseurs.

Ce samedi, l'AS Monaco se rendait au Stade Rennais. Un match très attendu et très suivi par tout le football français, et pour cause : il devait s'agir du grand retour sur les terrains de Paul Pogba, écarté suite à une suspension pour dopage et dont le dernier match datait d'il y a plus de deux ans.

Si le champion du monde est bel et bien monté au jeu à 10 minutes du terme, salué par une ovation vibrante de la part du public adverse, il n'a pas pu empêcher la sévère défaite (4-1) subie par les Monégasques. 

Pocognoli en difficulté à Monaco ? 

Résultat : Sébastien Pocognoli entame son parcours à la tête de l'ASM par un bilan peu enviable de 6 points pris sur 21. Un bilan impitoyable : c'est le plus mauvais total pour un coach de Monaco depuis 2020.

Difficile, cependant, de penser que Pocognoli a dit son dernier mot sur le Rocher. On se rappellera en effet qu'à l'Union, il lui avait fallu de longs mois pour mettre son projet et son jeu en place, avant de finalement monter en puissance et aller conquérir le titre.

Reste à savoir si la direction de l'AS Monaco aura la même patience que la direction unioniste au fil des semaines et des mois, après avoir été chercher un entraîneur au sommet de son art à l'USG...

