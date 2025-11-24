"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

Deux jours après son succès contre le Cercle de Bruges, l'Union est déjà en Turquie pour le match de demain soir à Galatasaray. L'entraîneur local Okan Buruk a ouvert le bal des conférences de presse.

Là où l'Union a eu un match très calme contre le Cercle de Bruges, Galatasaray a vécu une rencontre particulièrement mouvementée contre Gençlerbirliği. Okan Buruk a débuté sans Victor Osimhen (blessé) mais aussi sans Mauro Icardi et İlkay Gündoğan (laissés au repos).

Le Gala était mené au repos, avec deux joueurs sortis sur blessure. La deuxième mi-temps a été plus réjouissante avec trois buts en dix minutes et une victoire 3-2, malgré une fin de match disputé à dix contre dix.

Plusieurs interrogations

À la veille du match contre l'Union, le principal sujet de discussion est l'incertitude autour de la participation de Victor Osimhen, auteur de six buts en trois matchs de Ligue des Champions cette saison mais touché aux ischio-jambiers. "Nous suivons de près la situation de Victor et de nos autres joueurs blessés. Peu importe qui jouera demain, j'ai confiance en mon équipe et je suis convaincu qu'elle sera suffisamment solide pour gagner", explique Okan Buruk en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur turc a de quoi être confiant : son équipe est première du championnat turc et à la lutte pour le top 8 en Ligue des Champions (les Stambouliotes font partie des cinq équipes à neuf points, ils restent sur trois victoires de suite). Mais Buruk se méfie tout de même de l'Union, qui pourrait avoir un coup à jouer sur phase arrêtée, sa grande force depuis des mois.

"C'est une équipe assez imposante, particulièrement dangereuse sur coups de pied arrêtés. Ils l'ont démontré face à l'Atlético Madrid en marquant sur coup franc. Pour nous, c'est un point à améliorer. La saison dernière, nous étions très performants sur coups de pied arrêtés, mais pas encore cette année", confirme le coach de Galatasaray.