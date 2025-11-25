En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

Adnan Januzaj était dans le onze de départ du FC Séville, hier soir. Mais il ne sera pas resté longtemps sur le terrain.

Adnan Januzaj est dans sa dernière année de contrat à Séville. Prêté à Las Palmas la saison dernière, il a convaincu l'entraîneur Matías Almeyda dans le groupe cette saison. Rarement comme titulaire, mais comme un joueur à part entière de l'effectif.

Ces dernières semaines, l'ancien Diable Rouge a montré qu'il avait mûri, en faisant preuve de beaucoup d'application à chacune de ses apparitions, jusqu'à faire le sale boulot défensivement.

Hier soir, il en a été récompensé par une titularisation contre l'Espanyol Barcelone, la deuxième de la saison en Liga. Le Bruxellois de 30 ans n'était pas sorti du banc lors des dernières rencontres, il se réjouissait donc d'avoir sa chance.

Une blessure au plus mauvais moment

Son match a tourné court : Januzaj s'est assis sur la pelouse après un duel rugueux avec César Romero. Il a essayé de reprendre part au jeu, mais a très vite compris que sa rencontre était terminée. L'ancien Anversois Chidera Ejuke l'a ainsi remplacé plus vite que prévu.

On l'a ensuite vu en pleurs à son retour sur le banc, réconforté par ses coéuquipers, laissant présager d'une blessure tout sauf anodine. En début de saison, il avait déjà été mis sur la touche par un souci à l'ischio.