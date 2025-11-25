Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Manchester United recevait Everton ce lundi soir, et paraissait sur du velours quand les Toffees se sont retrouvés à 10 après 13 minutes. Mais les Red Devils se sont tout de même inclinés.

Mauvaise passe pour Manchester United. Les Red Devils ont enchaîné un troisième match sans victoire ce lundi, cette fois à domicile après deux matchs nuls consécutifs à l'extérieur du côté de Nottingham Forest et Tottenham.

Et pour l'occasion, Manchester s'est incliné à domicile dans de drôles de circonstances. En effet, après moins d'un quart d'heure, Everton se retrouvait à 10... suite à une agression de la part d'Idrissa Gueye à l'encontre d'un coéquipier.

Première défaite pour Senne Lammens

Malgré cette supériorité numérique, Manchester United ne parviendra pas à prendre l'avantage. Pire : Everton ouvre le score dans la foulée via Dewsbury-Hall (29e).

Avec cette défaite, Manchester United cale à la 10e place, alors que les Red Devils étaient sur une très belle série au mois d'octobre (trois victoires d'affilée).

Lire aussi… Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens ›Pour Senne Lammens, qui n'a rien à se reprocher sur le but encaissé, c'est un coup d'arrêt sur le plan statistique puisque le Diable Rouge n'avait pas encore perdu le moindre match depuis qu'il était titulaire en Premier League.