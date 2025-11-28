Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Vincent Kompany et le Bayern ont subi leur première défaite de la saison, battus 3-1 par un Arsenal en pleine forme. Manuel Neuer a été pointé du doigt sur le dernier but londonien.

Arsenal avait ouvert le score sur un corner repris par Jurrien Timber. Lennart Karl had ramené le Bayern à égalité, mais Noni Madueke puis Gabriel Martinelli avaient marqué et permis aux Londoniens de s’imposer 3-1 en Ligue des champions.

Vendredi, Vincent Kompany est revenu sur cette rencontre lors de sa conférence de presse. "Revoir le match m’a aidé", a expliqué l’ancien Diable Rouge, cité par Het Laatste Nieuws. "On peut très vite passer au match suivant, mais pas sans tirer les leçons du précédent."

Kompany prend la défense de Neuer

"Là, on n’a pas été au niveau pendant la dernière demi-heure", a-t-il ajouté avec un ton un peu plus ferme. "Arsenal était meilleur et a mérité sa victoire. Heureusement, on peut montrer ce dont on est capables dans trois jours."

Manuel Neuer n’avait pas été très inspiré sur le dernier but d’Arsenal : il était sorti un peu n’importe comment, laissant Martinelli marquer seul face à la cage. Mais pour Kompany, son gardien n’a rien fait de mal.

"Pourquoi ce serait une erreur de sa part ? Un gardien doit faire quoi ? Attendre que l'attaquant arrive en un contre un, ou avancer pour aider son coéquipier ? Je suis un peu surpris." Le Bayern affronte ce week-end St. Pauli, 16e de Bundesliga.