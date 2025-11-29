Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Kevin Vanbuggenhout
Muzamel Rahmat et Kevin Vanbuggenhout
| Commentaire
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair
Photo: © photonews

Vincent Kompany s'en sort de justesse en Bundesliga, avec un Bayern qui ne fait tomber St. Pauli qu'au bout du temps additionnel.

À domicile contre une équipe du bas de tableau, le Bayern devait largement s’imposer. L’équipe de Vincent Kompany domine la saison, mais la défaite contre Arsenal interroge. Le Bayern traverse-t-il un premier creux ?

C’est un sujet que Kompany a abordé en conférence de presse après la victoire 3-1 contre St. Pauli. "La semaine dernière, on a gagné 6-2 à domicile", a-t-il rappelé. Pratique d’avoir ce genre de score pour répondre aux questions des médias. "Et on a aussi battu le PSG récemment", ajoute Kompany, qui refuse de dramatiser quand un match se passe moins bien.

Kompany reste positif

Le coach belge comprend d’où viennent les interrogations. "Aujourd’hui, ce n’était pas simple et on a perdu contre Arsenal. Je le comprends et je ne le nie pas. Mais le prochain match peut très bien être l’un de nos meilleurs", explique-t-il avec optimisme. "C’est notre façon de voir les choses."

Kompany ne s’attend pas à ce que tout soit facile chaque semaine. "Les matchs compliqués font partie du football. Au final, on reprend deux points d’avance sur Leipzig. C’est important. Pour l’instant, rien ne me surprend. Il faut rappeler que gagner de cette manière fait partie du parcours."

Kompany bat Blessin

Lire aussi… L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenirKompany s’est imposé dans ce duel entre entraîneurs passés par la Jupiler Pro League. L’entraîneur de St. Pauli n’est autre qu’Alexander Blessin, ancien coach d’Ostende et de l’Union.

Commentaire
Vincent Kompany

