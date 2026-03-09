🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En deuxième division allemande, la rencontre entre Preußen Münster et Hertha Berlin a été marquée par un événement insolite. L'arbitre Felix Bickel n'a pas pu consulter la VAR pour attribuer un éventuel penalty au club de la capitale, car celle-ci avait été débranchée par des supporters locaux.

Une scène insolite a marqué la 2. Bundesliga ce week-end lors de la rencontre entre Preußen Münster et Hertha Berlin.

Juste avant la mi-temps, l’arbitre Felix Bickel a été appelé sur le bord du terrain pour consulter le VAR en vue d’un éventuel penalty pour le Hertha. Mais à son arrivée devant l’écran, celui-ci était complètement noir.

Il ne s’agissait pas d’un problème technique, mais d’un acte de sabotage. Deux supporters masqués de Münster sont descendus près de l’écran pour… débrancher la prise, tout simplement.

Des supporters mécontents débranchent la VAR !

Dans le même temps, une banderole a été déployée dans les tribunes, avec un message très clair : "À bas la VAR." L’incident a provoqué une interruption notable et a forcé l’arbitre à prendre une décision en se basant uniquement sur ce qu’il avait vu sur le terrain.

Pas de chance pour les supporters de Münster : un penalty a tout de même été accordé au Hertha, qui l’a transformé. Après la rencontre, la direction du club a annoncé qu’elle mettait tout en œuvre pour identifier les supporters responsables. Sur la pelouse, le Hertha s’est finalement imposé 2-1.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
2. Bundesliga
2. Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Hertha Berlin
Preußen Münster

Plus de news

L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

19:30
Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

19:00
Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

18:40
Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football" Interview

Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football"

18:20
"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois Analyse

"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois

17:30
L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

17:00
🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

16:30
Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

16:00
"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

15:30
1
🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

15:00
Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

14:40
Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
3
José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

12:00
La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

11:40
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00
La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

10:30
1
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

09:32
Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

09:00
Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

08:30
Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

08:00
Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

07:40
Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

07:20
"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

07:00
5
🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

06:30
Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve" Interview

Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"

06:00
1
Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !" Interview

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

23:20
"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

23:00
3
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

22:30
🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

22:00
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte Analyse

Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

21:20

Plus de news

Les plus populaires

2. Bundesliga

 Journée 25
Schalke 04 Schalke 04 1-0 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
Elversberg Elversberg 1-0 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg
1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-1 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf
Darmstadt 98 Darmstadt 98 2-0 Holstein Kiel Holstein Kiel
Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig
Bochum Bochum 3-2 Kaiserslautern Kaiserslautern
Karlsruher SC Karlsruher SC 3-3 Dynamo Dresden Dynamo Dresden
Preußen Münster Preußen Münster 1-2 Hertha Berlin Hertha Berlin
Hannover 96 Hannover 96 1-2 Greuther Fürth Greuther Fürth
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved