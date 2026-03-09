🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

En deuxième division allemande, la rencontre entre Preußen Münster et Hertha Berlin a été marquée par un événement insolite. L'arbitre Felix Bickel n'a pas pu consulter la VAR pour attribuer un éventuel penalty au club de la capitale, car celle-ci avait été débranchée par des supporters locaux.

Une scène insolite a marqué la 2. Bundesliga ce week-end lors de la rencontre entre Preußen Münster et Hertha Berlin.

Juste avant la mi-temps, l’arbitre Felix Bickel a été appelé sur le bord du terrain pour consulter le VAR en vue d’un éventuel penalty pour le Hertha. Mais à son arrivée devant l’écran, celui-ci était complètement noir.

Il ne s’agissait pas d’un problème technique, mais d’un acte de sabotage. Deux supporters masqués de Münster sont descendus près de l’écran pour… débrancher la prise, tout simplement.

Des supporters mécontents débranchent la VAR !

Dans le même temps, une banderole a été déployée dans les tribunes, avec un message très clair : "À bas la VAR." L’incident a provoqué une interruption notable et a forcé l’arbitre à prendre une décision en se basant uniquement sur ce qu’il avait vu sur le terrain.

Pas de chance pour les supporters de Münster : un penalty a tout de même été accordé au Hertha, qui l’a transformé. Après la rencontre, la direction du club a annoncé qu’elle mettait tout en œuvre pour identifier les supporters responsables. Sur la pelouse, le Hertha s’est finalement imposé 2-1.



