Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football"

Liégeois de naissance et formé pendant dix ans au Standard, Benoit Nyssen ressent toujours un sentiment particulier lorsqu'il affronte les Rouches, comme ce dimanche soir avec Zulte Waregem. Le latéral droit a été séduit, mais pas surpris, par l'animation d'avant-match du parcage visiteurs.

Pour Benoit Nyssen, affronter le Standard reste toujours un moment particulier. Formé pendant dix ans chez les Rouches, le latéral droit de Zulte Waregem, qui s’est surtout fait connaître sous les couleurs du RFC Liège, confiait à notre micro ce dimanche soir combien cette rencontre avait d’importance à ses yeux.

"En tant que Liégeois ayant joué au Standard et connu les grandes années du club, c’est toujours particulier de jouer contre eux. Si je dois cocher deux matchs dans la saison, c’est celui à Sclessin et celui-ci. Ce sont des émotions qu’il faut mettre de côté pendant le match, mais ce sont, pour moi, toujours des matchs différents."

Benoit Nyssen a aimé le football grâce à l'ambiance de Sclessin

Le Liégeois de 28 ans a particulièrement apprécié sa montée sur la pelouse, avec le feu d’artifice et le spectacle pyrotechnique des supporters liégeois en face de lui. Une ambiance et un niveau d’encouragement évidemment hors norme, mais qui ne le surprend pas vraiment.

"Pendant dix ans, j’étais dans les jeunes et c’étaient les grandes années du Standard. Cette ambiance qu’on peut avoir à Sclessin, c’est ce qui m’a fait aimer le football. C’est plus dur ces dernières années, mais je pense qu’un jour le club réussira à tourner la page et c’est ce qu’ils sont en train de faire, même si les résultats ne sont pas encore toujours au rendez-vous."

"Il faut peut-être aussi laisser du temps, mais on sait tous quel club c’est et il n’y a pas de secret : les supporters du Standard sont capables de créer ce genre d’ambiance dans ce stade. Et même pour nous à domicile, c’est toujours plus agréable d’avoir des supporters visiteurs qui mettent l’ambiance. Cela ajoute un plus au match et aux joueurs", a souri Benoit Nyssen.