🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

Photo: © photonews

L'Eintracht Francfort n'en menait pas large contre Wolfsburg. Mais Michy Batshuayi a fini par égaliser dans le temps additionnel.

Les temps sont durs pour Michy Batshuyai à Francfort : le Diable Rouge n'a pas encore décroché la moindre titularisation cette saison, pas même en Coupe d'Allemagne. Mais ce dimanche, le manque d'inspiration de l'Eintracht dans le dernier geste lui a valu un peu plus de temps de jeu contre Wolfsburg.

Batsman a remplacé Mario Götze à l'entame de la dernière demi-heure. Cela a plutôt mal commencé : cinq minutes plus tard, les visiteurs (emmenés par Mohamed Amoura) ont ouvert le score.

Un supersub ? Appelez Michy Batshuayi

Francfort a alors poussé tant et plus pour égaliser. Cela semblait voué à rester vain. Mais dans la dernière minute de temps additionnel, Arthur Theate est parti à l'abordage dans le rectangle adverse et a été forcer un penalty.

Malgré son temps de jeu limité et les rumeurs de départ cet hiver, c'est bien Batshuayi qui a pris le ballon en main. Ne lui parlez pas de manque de confiance : Michy a envoyé une mine sous la transversale. Le ballon est même rentrée avec l'aide du montant.

Une belle preuve de sang-froid qui permet aux hommes de Dino Toppmöller de prolonger la série de matchs sans défaite, désormais à six rencontres. Mais l'Eintracht reste toujours hors des places européennes.

Michy Batshuayi

Bundesliga

 Journée 12
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 1-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 1-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hambourg Hambourg 2-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 4-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
