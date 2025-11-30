Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco ont réussi un gros coup ce samedi en battant le Paris Saint-Germain. Un moment que le coach espère "déclencheur".

Après des semaines de doute à son arrivée à l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli aurait-il enfin trouvé la formule ? L'entraîneur belge, arrivé en octobre dernier, tient en tout cas son premier résultat référence : une belle victoire contre le PSG, champion d'Europe en titre.

"C'est satisfaisant de renouer avec la victoire, peu importe l'adversaire", précise cependant le coach de l'ASM en conférence de presse. "D'autant plus contre l'une des meilleures équipes d'Europe, si pas la meilleure, c'est vrai".

La victoire contre le PSG, un moment déclencheur ? 

Cette courte victoire (1-0), Pocognoli l'attribue notamment à la mentalité exemplaire de ses hommes. "Je me suis reconnu dans mon équipe aujourd'hui, tout simpement. Un état d'esprit conquérant, de l'agressivité, parfois à la limite mais je n'ai pas de problème avec ça", se réjouit-il. "J'ai vu une équipe solide et solidaire, du jeu vers l'avant et beaucoup de personnalité".

L'AS Monaco est désormais 6e de Ligue 1, à cinq points d'un podium qui fait figure d'objectif. "Le podium, on verra en fin de saison à quel point on en est proche. On peut en être proche ou loin à l'instant T, le principal est de s'accrocher au maximum et de construire pour faire un bon finish. On doit se servir de ce match comme d'un moment déclencheur", espère Pocognoli. 

Lire aussi… Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSGLe club principautaire restait sur trois défaites consécutives en Ligue 1. "Les joueurs ont voulu le faire, ensemble, et ont prouvé que c'était possible. On doit donc répéter cela". 

