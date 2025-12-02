Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Sebastiaan Bornauw n'a toujours pas disputé la moindre minute en Premier League avec Leeds cette saison. Mais cela pourrait rapidement changer.

Cet été, Sebastiaan Bornauw a quitté Wolfsburg pour signer à Leeds, de retour en Premier League. Les promus ont déboursé six millions d'euros et ont mis notre compatriote sous contrat jusqu'en juin 2029. Mais les choses ne se passent pas totalement comme prévu.

L'ancien Anderlechtois s'est blessé pendant la préparation et n'a jamais eu l'occasion de se faire une place dans l'équipe. Leeds a commencé la saison sans lui et la hiérarchie n'a plus évolué dans l'axe de la défense. Pendant trois semaines, Bornauw a même été relégué en tribune.

"C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'aie eu à prendre, et cela m'a vraiment peiné de ne pas avoir retenu Sebastiaan. On ne peut pas se permettre d'avoir deux défenseurs centraux sur le banc, car il nous faut plus d'options à d'autres postes", s'était justifié l'entraîneur Daniel Farke. Comme si cela ne suffisait pas, le Bruxellois de 26 ans s'est à nouveau blessé au genou, de quoi encore un peu plus retarder ses débuts en Premier League.

Enfin le bout du tunnel ?

Mais il est sur le retour et pourrait bien avoir une carte à jouer. Daniel Farke a en effet expliqué après le match perdu de toute justesse à Manchester City qu'il envisageait de passer à une défense à trois. Cela dépendait d'un potentiel retour de Bornauw : "Avant même le match, j'envisageais une défense à trois, mais la blessure de Sebastiaan nous a un peu affaiblis, et je ne voulais pas commencer le match avec tous mes défenseurs centraux et aucune option à ce poste sur le banc", a-t-il déclaré, cité par Leeds Live.

Sebastiaan Bornauw pourrait donc permettre à son entraîneur de changer de système dans les semaines à venir et devenir une véritable option pour l'arrière-garde. Cela pourrait d'ailleurs être le cas dès demain pour le match contre Chelsea.