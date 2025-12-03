🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Real Madrid s'est repris en Liga grâce notamment à un superbe but de Kylian Mbappé. Thibaut Courtois a quant à lui sorti le grand jeu.

Le Real Madrid est un peu dans le dur ces dernières semaines, avec trois partages consécutifs en Liga et une victoire étriquée mais spectaculaire sur la pelouse de l'Olympiakos (4-5). Il fallait donc se reprendre et les Merengue l'ont fait.

Dans ces circonstances, Xabi Alonso comptait naturellement sur sa superstar Kylian Mbappé, et le Français a répondu présent, s'offrant un doublé et notamment une superbe frappe enroulée de l'extérieur du rectangle pour fixer le score à 0-3.

À 0-1, Thibaut Courtois a toutefois lui aussi dû s'employer, sortant un grand arrêt en face-à-face avec l'attaquant de l'Athletic Bilbao.

Avec cette victoire, le Real Madrid reprend sa marche en avant et évite de perdre trop de terrain sur le FC Barcelone, qui occupe toutefois la tête du championnat avec un point d'avance.

La semaine prochaine, le Real recevra Manchester City en Ligue des Champions.