Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

L'AS Eupen, fraîchement repris par QSI, vient d'annoncer son nouveau directeur sportif. Il s'agit de Pasquale Sensibile, qui était jusque là directeur du recrutement du PSG.

Le Paris Saint-Germain a officiellement commencé ses grandes manoeuvres à la KAS Eupen. Récemment repris par Qatar Sports Investments (QSI), le groupe propriétaire du PSG et dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, le club germanophone a dévoilé l'identité de son nouveau directeur sportif.

Il s'agit de Pasquale Sensibile (54 ans), qui débarque directement de Paris où il était directeur du recrutement depuis décembre 2022. L'Italien avait été vu en tribunes ce week-end lors du match de l'AS Eupen face au Club NXT. 

Sensibile a travaillé dans de nombreux clubs du top européen : directeur sportif de Novara, la Sampdoria, Mantova et Trapani, il a également été recruteur à l'AS Rome, avant de brièvement passer par Galatasaray en tant que directeur sportif. 

