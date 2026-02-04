"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

Parti du Napoli après 6 mois seulement, Noa Lang a signé au Galatasaray cet hiver sur un constat d'échec. L'ailier néerlandais désigne un coupable clair : Antonio Conte.

L'aventure aura tourné court pour Noa Lang à Naples. Arrivé l'été dernier en provenance du PSV Eindhoven, l'ancien du Club de Bruges a disputé 27 matchs pour les champions d'Italie, sans marquer et en ne délivrant que deux passes décisives.

Cet hiver, il a donc décidé de quitter Naples pour le Galatasaray, où il est prêté avec option d'achat. Et cet échec, il l'explique assez simplement : "Cela va de soi, je pense. Comment dire... ça n'a pas collé avec l'entraîneur, limitons-nous à ça", déclare Noa Lang dans un entretien avec ESPN.

Noa Lang a quitté le Napoli pour jouer la Coupe du Monde

Lang est connu pour son caractère à part, qui lui a valu d'être l'un des chouchous du Jan Breydel et du PSV Eindhoven mais lui a également attiré des critiques. "Je sais qu'aux Pays-Bas, vous pensez souvent que tout est de ma faute, mais un jour, la vérité sortira", lâche-t-il.

"Pour l'instant, j'ai trop de respect pour le club où je suis encore sous contrat (jusqu'en 2030, nda). J'ai une bonne relation avec presque tout le monde au sein du club", assure l'international néerlandais, qui a aussi quitté le Napoli pour ne pas manquer l'échéance qui arrive en juin prochain.



"Je m'entendais bien avec le groupe, je m'entraînais bien, mais quand j'obtenais du temps de jeu, on disait du mal de moi. Je n'étais pas d'accord avec ce point de vue, car au vu du style de jeu, je m'en suis bien sorti", estime-t-il. "Il faut être traité avec équité et je n'avais pas l'impression que c'était le cas. Je voulais me battre et rester, mais il y a une Coupe du Monde en juin et mon choix est basé là-dessus".