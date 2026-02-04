Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Grâce à un Théo Leoni en feu, Reims écrase Le Mans 3-0 et file en quarts de finale de la Coupe de France.

Théo Leoni est en train de réussir son pari loin d'Anderlecht. Parti l'été dernier pour relancer sa carrière, le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse du système de Karel Geraerts.

Un doublé pour l'ex Mauve

Face au Mans en Coupe de France, le Belge a survolé la rencontre et a débloqué la situation d'une belle frappe à la 38e minute. Son efficacité a permis aux Rémois de faire sauter le verrou adverse.

Après la pause, le protégé de Geraerts a enfoncé le clou en s'offrant un doublé. Très en vue dans le jeu, il a mis son équipe à l'abri avant que Benhattab ne vienne sceller le score en fin de match à 3-0.

Deux objectifs

Reims a éliminé un gros rival de Ligue 2. Finaliste malheureux lors de la précédente édition, le club affiche son ambition d'aller au bout cette année.



Reims est le premier club à rejoindre les quarts de finale de la compétition. En championnat, le club se bat aussi pour le titre en Ligue 2 : il est deuxième avec 38 points, soit trois de moins que le leader Troyes.