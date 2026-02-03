Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'était dans l'air depuis un moment, c'est désormais officiel : Hyeon-gyu Oh quitte le KRC Genk pour rejoindre Besiktas.

D'après Het Laatste Nieuws, les deux clubs ont trouvé un accord ce soir. Le club turc va débourser 15 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant sud-coréen de 24 ans.

Quel est le montant exact du transfert ?

Pour être précis, ce montant inclut les bonus. Selon des sources turques, ceux-ci seraient très faciles à atteindre, notamment via le nombre de matchs joués ainsi que les buts et passes décisives.

L'été dernier, Stuttgart était prêt à poser 28 millions d'euros sur la table pour le joueur. Mais les tests médicaux avaient fait capoter le deal. À l'époque, certains se demandaient si ce n'était pas une excuse du club allemand pour annuler le transfert.

Un accord bouclé, sous réserve des tests médicaux



Hyeon-gyu Oh s'envolera ce mercredi pour Istanbul. Il doit passer ses examens médicaux avant de signer son contrat. Croisons les doigts pour que la visite médicale se passe bien.