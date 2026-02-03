Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

Mené de deux buts, le Club de Bruges a renversé l'AS Monaco 3-2. Les U19 Brugeois se qualifient pour les huitièmes de la Youth League.

Le Club de Bruges s'est fait peur, mais la qualification pour les huitièmes est au bout. Mal embarqués et menés de deux buts après trente minutes de jeu, les Brugeois ont trouvé les ressources pour s'imposer 3-2 en Youth League U19.

Monaco avait pris le match par le bon bout et menait 2-0. Les Français ont fait la différence sur phases arrêtées et avaient le contrôle de la rencontre. Bruges subissait le rythme de la rencontre.

La réaction de Bruges

Le vent a tourné avant la pause. Tobias Lund Jensen a profité d’un moment de flottement pour relancer son équipe. Un penalty transformé par Laurens Goemaere a permis de remettre les compteurs à zéro.

C'est Jensen qui a délivré Bruges à vingt minutes du terme. En inscrivant son deuxième but de la soirée, il a offert la victoire au Club et scellé la qualification pour les huitièmes de finale.



Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce vendredi. Les Brugeois rejoignent le top 16 européen et joueront leur prochain tour fin février.