Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

La course à la montée en Challenger Pro League a peut-être vécu un tournant récemment, avec la victoire de Tubize-Braine contre le RAEC Mons. Et la RUTB est décidée à enclencher la cinquième.

Avec sa courte victoire (1-0) contre Mons le week-end passé, la Royale Union Tubize-Braine est revenue à hauteur des Dragons au classement. Un match qui a replacé les Blanc & Or en tête du classement, une position que les Brabançons ne veulent plus lâcher.

Un joueur d'expérience devra les y aider : Tubize a annoncé ce mardi soir l'arrivée de Jesse Mputu (31 ans) en provenance de Ninove, lanterne rouge de D1 VV. L'attaquant belgo-congolais, qui avait signé à Ninove l'été dernier depuis l'Olympic, compte 3 buts en 19 matchs cette saison.

Mercato mouvementé pour Tubize-Braine

C'est un beau supplément d'expérience pour la RUTB : Jesse Mputu a porté les couleurs du RFC Liège, de La Louvière ou encore de Visé par le passé, cumulant 150 matchs en D1 Amateurs (sous ses diverses appellations) pour 25 buts inscrits.

Cet hiver, Tubize-Braine a connu un mercato agité : deux de ses joueurs, Tshimanga et Nadrani, ont changé de crèmerie et signé en faveur du RAEC Mons, grand rival dans la course à la D1B. Maxime Migliore a fait le chemin inverse.



Jonathan Hendrickx est également arrivé de Rochefort, tandis que l'ex-Rouche Allan Delferiere a signé après plusieurs années en Écosse et Théo Cenci après avoir été laissé libre par l'Union Saint-Gilloise l'été dernier.