OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

C'est officiel, Mohamed Soumah rejoint le club suédois de l'IK Sirius. Le Guinéen a paraphé un contrat jusqu'en juin 2030.

La Gantoise s’est activée ces dernières semaines pour tenter de recomposer son noyau. Pour ce faire, le club souhaitait également finaliser plusieurs départs afin de libérer de la place dans l’effectif et de renflouer les caisses.

La Gantoise boucle le dossier Mohamed Soumah

Entre-temps, le dossier Mohamed Soumah s'est réglé. Le défenseur et capitaine du Jong Gent rejoint l’IK Sirius.

𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙤𝙪𝙢𝙖𝙝 𝙩𝙧𝙚𝙠𝙩 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝙄𝙆 𝙎𝙞𝙧𝙞𝙪𝙨 🇸🇪



Merci, capitaine, champion, mentor 🙏



MEER | https://t.co/hV5TcHMXBX pic.twitter.com/kxlhQz8J5u — KAA Gent (@KAAGent) February 4, 2026

"Soumah a disputé au total 70 rencontres avec le Jong Gent et a contribué à la montée en Challenger Pro League en 2025, en tant que première équipe de jeunes à y parvenir. Il est désormais prêt pour un nouveau défi à l’étranger," écrit La Gantoise dans un communiqué.

"Nous remercions Soumah pour son engagement, son professionnalisme et son leadership au cours des dernières saisons. Bonne chance en Suède, Mohamed !"





Le défenseur guinéen est évalué à 400 000 euros selon Transfermarkt et était encore sous contrat jusqu’en juin 2028 à la Planet Group Arena, mais il a donc décidé cet hiver de tenter une nouvelle aventure ailleurs. Le montant du transfert est estimé à 1 000 000 d'euros.